ЦИК завершила регистрацию кандидатов в нардепы на промежуточных выборах

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии.

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Всего зарегистрировано 376 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на промежуточных выборах. В частности, в ОИО № 23 – 19 кандидатов, в ОИО № 27 – 61 кандидата, в ОИО № 85 – 37 кандидатов, в ОИО № 114 – 107 кандидатов, в ОИО № 151 – 47 кандидатов, в ОИО № 183 – 30 кандидатов, в ОИО № 206 – 75 кандидатов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).