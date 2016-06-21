В ГПУ сообщили об обысках на восьми объектах в деле Майдана

Об этом на брифинге во вторник заявила прокурор ГПУ Ольга Кориняк.

"Обыски продолжаются на 8 объектах. Пока мы говорим только о господине Клюеве и господине Сивковиче. Речь идет о соучастии и других лиц в этих преступлениях", - отметила она.

У кого еще продолжаются обыски, прокурор комментировать отказалась.

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"Это отдельные восемь помещений, в правах пользования подозреваемых и их родственников", - сказала лишь прокурор.

По ее словам, обыски все еще продолжаются, передает Украинская правда.

Следователи ищут доказательную базу, которая может подтверждать их участие в преступлениях и доказательства, которые могут указывать на их место пребывания.

В то же время на вопрос журналистов, как следователи перепутали дом лидера фракции Радикальная партия Олега Ляшко с домом Клюева, Кориняк отметила: "Участок, на который прибыли следователи, ограничена единственным забором. Там не было опознавательных знаков по конкретной здания, поэтому это лишь техническая ситуация".

На вопрос, возникали препятствия при этих обысков, она ответила: "Препятствий не было".

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура проводит обыски в зданиях экс-секретаря СНБО и экс-главы АП времен Януковича - Андрея Клюева и экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.