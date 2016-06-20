Президент ПАСЕ обратился к Савченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН, обращаясь к Савченко, президент ПАСЕ сказал, что «этот дом демократии сейчас также и ваш дом, и мы с нетерпением ждем вашего вклада в работу Ассамблеи».

По убеждению Аграмунта, освобождение Савченко и еще двух украинцев демонстрирует, что дипломатия «может решить даже очень сложные проблемы». «Я хотел бы побудить Украину и Россию увидеть эту возможность, чтобы интенсифицировать дипломатические усилия и искать мирное решение кризиса», - заявил президент ПАСЕ.

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При этом он подчеркнул важность выполнения всеми сторонами взятых обязательств, в частности, по прекращению огня на востоке Украины, освобождению всех заложников, проведению на Донбассе свободных, справедливых выборов в соответствии с международными стандартами и по возвращению полного контроля Украины над ее международно признанной границей.