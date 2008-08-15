В Севастополе части ЧФ РФ переведены в высшую степень боевой готовности

В Севастополе некоторые подразделения и воинские части Черноморского флота Российской Федерации переведены в высшую степень боевой готовности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к штабу ЧФ России.

В частности, по данным собеседника агентства, в высшую степень боевой готовности и на казарменное положение переведен полк морской пехоты ЧФ России, который дислоцируется в г. Севастополе. У этого полка, в частности, одна из самых высоких боеготовность среди воинских формирований Черноморского флота РФ, отметил собеседник.

В настоящее время о причинах такого решения информации нет.