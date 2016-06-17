Луценко предложил всем заместителям прокурора Одесской области написать заявления об увольнении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос о работе заместителя прокурора области Гюндуза Мамедова.

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Генпрокурор отметил, что после заявлений об увольнении новоназначенный прокурор области Олег Жученко будет принимать решение относительно кандидатур на должности своих заместителей.

«Перед тем, как назначить своих заместителей, Олег Демьянович должен об этом публично заявить», - подчеркнул Луценко. Затем, по словам генпрокурора, Жученко должен подождать дней пять, чтобы узнать мнение общественности относительно этих людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе в качестве нового прокурора области представили Олега Жученко, который с конца марта текущего года (после увольнения Давида Сакварелидзе) исполнял обязанности прокурора Одесской области.