В СБУ рассказали о деятельности в Украине террористических групп, подготовленных спецслужбами России

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что российские спецслужбы ведут на территории Украины беспрецедентную по масштабам разведывательно-подрывную деятельность, используя весь арсенал разработанной ими "гибридной войны".

"Против Украины россияне задействовали профессиональных шпионов, агентов влияния среди политиков и чиновников и многих рядовых граждан, обманутых российской пропагандой", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в течение июня 2015 - мая 2016 года по материалам контрразведки СБ Украины открыто 367 уголовных производств, в т.ч. семьдесят шесть по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), три – за шпионаж.

Сейчас под следствием находятся тринадцать агентов российских спецслужб: заместитель начальника штаба АТО, подполковник Национальной гвардии, сотрудник отдела кадров воинской части и военнослужащий Вооруженных сил. Среди них также несколько жителей различных областей, которые находились на оперативной связи со спецслужбами РФ и передавали информацию с ограниченным доступом.

В отношении 22 лиц уже вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Кроме того, по материалам СБУ запрещен въезд на территорию Украины 1 тыс. 569 иностранным гражданам, в том числе 387 гражданам России.

Также контрразведка активно противодействует попыткам спецслужб РФ создать фейковые "народные республики" в различных регионах Украины. Сотрудники СБУ блокировали намерения россиян и их сообщников создать "Народную раду Бессарабии", "республику Буджак" и "Народную раду Николаева" и тому подобное.