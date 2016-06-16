В РПЦ отреагировали на обращение ВР о независимости Украинской православной церкви от Московского патриархата
Украинские законодатели хотят сделать Украинскую православную церковь заложником политики, считают в РПЦ.
Так в РПЦ отреагировали на обращение Верховной Рады к вселенскому патриарху о предоставлении независимости церкви Украины, пишет РБК.
«Вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой - принятием законов, обеспечивающих защиту достоинства украинцев и укрепление общественного согласия, Рада решила стать самозваным органом управления межцерковными отношениями», - заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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В РПЦ также заявили, что "обращение Рады является примером грубейшего нарушения национального и международного права".
С обращением к патриарху Константинопольскому Варфоломею Верховная Рада обратилась 16 июня. В постановлении, за которое проголосовали 245 депутатов, его просили признать недействительным акт вселенского патриарха о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату от 1686 года.