Рада отказалась отменять закон о судоустройстве и статусе судей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 72 из 292 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеРада просит Вселенского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию православной церкви в Украине

По словам одного из авторов проекта постановления народного депутата Юрия Шухевича, необходимость отмены решения ВР обусловлена тем, что принятие закона прошло с грубыми нарушениями требований регламента, в частности, статей 102, 113 и 114, а поэтому он не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным регламентом способом.

Он напомнил, что, согласно регламенту, нельзя принимать без второго чтения законопроект, который имеет более 100 статей, а данный законопроект имеет 160 статей. Он отметил, что его нельзя голосовать за основу и в целом как за закон, если есть возражения депутатов. А такие замечания, указал он, были у народного депутата Виктора Пинзеника (фракция БПП), и кроме того, были предостережения двух фракций - «Батькивщины», «Самопомочи» и группы «Воля народа».

Одна из авторов проекта постановления - народный депутат Надежда Савченко (фракция «Батькивщина») - отметила, что она не против реформирования судебной системы Украины, но «против того, чтобы оно происходило, как и все в нашей стране - быстро, нахрапом, необдуманно и через колено».

По ее словам, данный законопроект необходимо было дорабатывать во время подготовки ко второму чтению, поскольку он является «сырым».

Как известно, отклонение данного постановления открывает председателю Верховной Рады Андрею Парубию возможность для подписания данного закона и направление его на подпись президенту Украины.