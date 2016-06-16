Луценко назначил Квятковского на должность прокурора Львовской области

13:06, 16 июня 2016
Политика
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил на должность прокурора Львовской области Юрия Квятковского.

Прокуратура / io.ua

Луценко сейчас находится во Львове, где представляет нового руководителя прокуратуры области, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится во Львове. Продолжается заседание и представление нового областного прокурора Юрия Квятковского», - написала она.

Напомним, ранеее о назначении Квяткивского на должность прокурора Львовской области сообщали местные СМИ.

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