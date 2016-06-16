Луценко назначил Квятковского на должность прокурора Львовской области

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил на должность прокурора Львовской области Юрия Квятковского.

Луценко сейчас находится во Львове, где представляет нового руководителя прокуратуры области, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook. Читайте такжеГенпрокурор Луценко назначил себе заместителей (фото) «Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится во Львове. Продолжается заседание и представление нового областного прокурора Юрия Квятковского», - написала она. Напомним, ранеее о назначении Квяткивского на должность прокурора Львовской области сообщали местные СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter