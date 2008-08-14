Буш поблагодарил Ющенко за помощь Грузии

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем БУШЕМ, в ходе которого была обсуждена ситуация вокруг Грузии и актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО выразил благодарность Президенту США за сочувствие в связи с наводнением в Украине и оказанную США гуманитарную помощь.

Главное внимание во время разговора было уделено обмену мнениями относительно ситуации вокруг Грузии и мероприятий, которые необходимо осуществить с целью урегулирования конфликта.

Президент Украины отметил особую важность четкой и последовательной позиции США относительно принципов урегулирования и обеспечения суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Президент США выразил благодарность за своевременные и последовательные действия Украины, которые способствовали прекращению огня, а также оказание помощи Грузии.

Главы обоих государств высказались за необходимость укрепления, в свете последних событий вокруг Грузии, евроатлантического партнерства и выработки действенных механизмов сотрудничества, которые способны обеспечивать эффективные меры в сфере безопасности.

Во время телефонного разговора Президенты Украины и США договорились также поручить министрам иностранных дел проработать проведение украинско-американской встречи на высшем уровне в ходе участия главы Украинского государства в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года.