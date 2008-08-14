У Ющенко подозревают Тимошенко в договоренностях с Россией

Отсутствие единой позиции в Украине относительно ситуации в Грузии может означать существование определенных договоренностей с Россией по поддержке лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ.

По его словам, такой вывод можно сделать из исследования, проведенного аналитиками Секретариата Президента Украины.