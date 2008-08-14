Ющенко опять остановил постановление Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова остановил действие постановления правительства, которым Государственный департамент миграционной службы подчиняется Министерству внутренних дел Украины.

Соответствующий указ Президента “Об остановке действия постановления Кабинета Министров Украины от 30 июля 2008 года №692 «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики», размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в указе, документом правительства от 30 июля был переименован Государственный департамент по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц в Государственный департамент миграционной службы и на Министерство внутренних дел Украины возложено выполнение заданий по реализации государственной политики в области миграции.

В сферу управления Министерства внутренних дел Украины Кабмин передал пункты временного размещения беженцев, в состав главных управлений, управлений отмеченного Министерства в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе - органы миграционной службы в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, а также поручил осуществить связанные с этим соответствующие меры.

Между тем Президент считает, что это постановление было издано Кабинетом Министров Украины вопреки положениям Конституции Украины.

В частности, в соответствии с частью третьей статьи 17 Конституции Украины, организация и порядок деятельности соответствующих воинских формирований и правоохранительных органов государства, которые обеспечивают государственную безопасность и защиту государственной границы Украины, определяются законом. Согласно предписанию пункта 22 части первой статьи 85 Основного Закона государства, определение функций Министерства внутренних дел Украины принадлежит к полномочиям Верховной Рады Украины. Пункт 10 части первой статьи 92 Конституции Украины предусматривает, что принципы регулирования миграционных процессов определяются исключительно законами Украины.

По убеждению Президента, вопреки приведенным конституционным положениям Кабинет Министров Украины своим постановлением решил вопрос по возложению задач по реализации государственной политики в области миграции на Министерство внутренних дел Украины, тем самым за пределами полномочий и с нарушением порядка, установленными упомянутыми конституционными нормами, определил функции Министерства внутренних дел Украины, изменил законодательно определенные принципы функционирования органов миграционной службы.

В указе Президент приводит ряд других положений постановления правительства, которые, по его мнению, противоречат Основному закону.

Президент направил в Конституционный Суд соответствующее конституционное представление.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом от 21 июля уже останавливал действие постановление Кабмина от 18 июня 2008 года «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики» и, в то же время, обратился в Конституционный Суд с представлением об определении конституционности принятого правительством документа.

Между тем Кабмин 30 июля повторно подчинил Государственный департамент миграционной службы Министерству внутренних дел Украины.