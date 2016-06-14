"Видродження": Конституционный суд должен решить проблему с недофинансированием ПТУ

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат группы «Партия «Видродження» Василий Гуляев.

По его словам, сегодня система профессионально-технического образования рушится на глазах, а денег на финансирование ПТУ у местных бюджетов катастрофически не хватает.

«Власть упорно делает вид, что проблемы с ПТУ на сегодня нет. Так, президент просто ветировал законы, которые позволяют частично решить вопрос с финансированием профтехобразования. А руководство парламента, в свою очередь, не выносит на голосование преодоление вето главы государства. В итоге - уже много месяцев этот вопрос висит в воздухе, а большинство ПТУ в стране уже в катастрофическом состоянии», - заявил Василий Гуляев.

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И добавил, что в связи с этим депутатская группа «Партия «Видродження» начинает сбор подписей народных депутатов под обращением в Конституционный Суд Украины с представлением о незаконности перекладывания на местные бюджеты финансирования профтехобразования.

«Призываю коллег по парламенту также поставить свою подпись под этим документом. Согласно Конституции и законодательству Украины финансирование ПТУ, где получают образование дети из всех областей, — это полномочия государства, а не органов местного самоуправления. Мы надеемся, что Конституционный Суд поможет восстановить справедливость и поможет спасти систему профтехобразования в Украине», - заявил народный депутат.

И отметил, что на сегодня большинству органов местной власти не под силу финансирование ПТУ.

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«Как результат: ученики остались без стипендий, а во многих ПТУ даже не хватает средств на питание детей-сирот. Преподаватели, которые не получают зарплаты, выходят на митинги и перекрывают дороги. Эти люди в отчаянии. В свою очередь, родители боятся отдавать детей на обучение в ПТУ. Никто уже не может сказать, какие из этих учреждений продолжат работать после летних каникул», - отметил Василий Гуляев.

Напомним, для обращения в КСУ нужно собрать подписи 45 народных депутатов Украины.