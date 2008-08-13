Лавров объяснил, что российские войска делают в грузинских городах

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ подтвердил, что российские военные находятся около грузинских городов Гори и Сенаки.

По его словам, они "обезвреживают огромные арсеналы вооружений и техники, которая находится там без присмотра" и "представляет угрозу для мирных жителей".

Министр также отметил, что российские военнослужащие разговаривали с местными жителями Гори и выяснили, что в городе "нет ни мэра, ни правоохранительных органов, они его покинули, там просто одни жители, брошенные на произвол судьбы". "Российские военнослужащие сейчас организуют партию гуманитарной помощи для жителей Гори", - подчеркнул С.Лавров.

С.ЛАВРОВ опроверг информацию, имеющуюся у американских официальных лиц, о том, что российские миротворцы в зоне грузино-осетинского конфликта не реагируют на якобы имеющее место мародерство. По его словам, он имел телефонную беседу с Госсекретарем США Кондолизой РАЙС и лично заверил ее в строжайшей дисциплине российских военных. "Если что-либо подобное подтвердится в окрестностях Гори, Цхинвали или где-либо еще, мы будем реагировать самым серьезным образом", - заверил российский министр.

"Мы понимаем, что, по большому счету, нынешнее грузинское руководство - это специальный проект США, что США переживают за судьбу этого своего проекта", - отметил С.Лавров. Но, по его словам, США "придется выбирать - либо понятие престижа относительно виртуального проекта, либо реальное партнерство по вопросам, которые действительно требуют коллективных действий".