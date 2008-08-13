Генсек НАТО: ситуация в Грузии не повлияет на украинские ожидания по ПДЧ

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляет, что ситуация в Грузии не повлияет на украинские ожидания относительно присоединения к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Как сообщает “Немецкая волна”, он отметил, что Украина и Грузия не идут “в пакете” относительно ПДЧ. “Оценка будет идти индивидуально и отдельно”, - сказал Я. де Хооп СХЕФФЕР.

12 августа в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание послов стран-членов Альянса относительно ситуации в Южной Осетии.