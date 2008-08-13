Параллели между Южной Осетией и Крымом - недальновидны

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что параллели между конфликтом в Южной Осетии и Крымом проводят недальновидные политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Я думаю, что эти параллели ставят на сегодняшний день люди, которые недальновидные, - объяснил мэр, - те, которые хотят этого, хотят бедлама, хотят непорядка, хотят неразберихи, хотят, чтобы страна никогда не стала цивилизованной страной».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил, что, он, «как любой человек», осуждает конфликт между Россией и Грузией. «Война сегодня никому не нужна, и те более двух тысяч погибших, та боль, которую принесла сегодня неразумная политика, я думаю, что это страшно», - отметил он.

На вопрос журналиста, чья неразумная политика имеется в виду, мэр ответил: «Восток – дело тонкое». Он подчеркнул, что «сегодня СМИ неоднозначно трактуют этот конфликт». При этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО уточнил: «Я не говорю об украинских СМИ, я говорю о международных СМИ».

Кроме того, мэр Донецка заявил, что беженцев из Южной Осетии город встретит как "любое цивилизованное общество".

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Донецк принять беженцев из Южной Осетии, мэр сказал: «Как любое цивилизованное общество, как любые уважающие себя люди, я думаю, что мы должны в экстремальных ситуациях проявлять лучшие человеческие качества».

Мэр также сообщил, что «вчера беседовал со своим коллегой из Ростова-на-Дону», от которого узнал, что «там уже, к сожалению, появились первые беженцы». Но в Донецке «пока этот вопрос не ставится на повестке дня», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.