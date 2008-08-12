Украинский посол в РФ рассказал, что делает Ющенко в Грузии

Сегодня в ходе встречи в МИД Российской Федерации посол Украины в РФ, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Константин ГРИЩЕНКО и статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН детально обсудили вооруженный конфликт на территории Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, статс-секретарь был проинформирован о миссии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который сегодня прибыл в Грузию вместе со своими коллегами из Польши, Литвы и Эстонии и премьер-министром Латвии с целью способствования прекращению трагедии, кровопролития и предотвращения новых человеческих жертв.

Было отмечено, что украинская сторона все свои усилия направляет на то, чтобы достичь немедленного прекращения любого насилия, делания невозможным применения силы против мирного населения, возвращения беженцев, достижения договоренности о мирном урегулировании на основе соблюдения принципа территориальной целостности Грузии.

С российской стороны была высказана озабоченность "односторонней и необъективной позицией Киева в отношении агрессии Грузии против Южной Осетии", сообщается на сайте российского министерства .

Особое внимание было уделено "необоснованным претензиям украинской стороны к участию Черноморского флота в операции по поддержке миротворческих усилий".

А также "были обсуждены некоторые практические вопросы двусторонних отношений".