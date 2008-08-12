У Тимошенко ответили Саакашвили: выход из СНГ «не решается на митингах»

Правительство Украины выступает за мирное урегулирование конфликта в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Что касается событий в Южной Осетии и Грузии – позиция, и мы обсуждали этот вопрос на внеочередных заседаниях - достаточно конкретная - мы исключительно за мирный путь урегулирования этой проблемы», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он выразил уверенность, что военные акции, силовые действия не могут решить проблему в этом регионе.

Комментируя по просьбе журналистов заявление Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ о выходе из Содружества Независимых Государств и призыв к Украине последовать этому примеру, А.ТУРЧИНОВ выразил уверенность, что этот вопрос «не решается на митингах», а требует серьезного анализа, и на сегодняшний день этот вопрос не обсуждался ни в украинском обществе, ни в правительстве».

«Я бы не спешил с выводами. Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо остановить военную эскалацию на Кавказе, и мы считаем, что сегодня есть все основания для мирного урегулирования кавказской проблемы, мы считаем, что Грузия - суверенное государство, и мировая общественность должна содействовать защите ее территории», - подчеркнул первый вице-премьер Украины.

«В тоже время мы считаем, что ни одна из сторон конфликта, я подчеркиваю, ни одна из сторон, не может решать свои внутренние и внешние вопросы силовым путем, силовой путь приводит лишь к усилению эскалации, к крови и к жертвам, в первую очередь, - среди гражданского населения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на митинге в Тбилиси М.СААКАШВИЛИ заявил, что Грузия приняла решение выйти из СНГ и призывает Украину последовать ее примеру.