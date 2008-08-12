Ющенко готов на личном самолете вывезти украинцев из Грузии

Потенциальная эвакуация граждан Украины, которые находятся в зоне грузино-осетинского конфликта, будет завершена сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в аэропорту «Симферополь», ссылаясь на соответствующую информацию украинского МИД.

По данным Президента, с первого дня конфликта – с 8 августа – в Грузии находилось более 2 тыс. граждан Украины, из них 400 состояли на консульском учете. С 9 августа началась эвакуация украинских граждан из Грузии.

Сегодня 4 самолетами будет вывезено около 350 человек, еще 150 человек будут переправлены через паромную переправу. «Нам удалось снять с блокады наш паром. Вчера он был загружен, сегодня будет дозагружен, и мы надеется, что в ближайшее время он сможет покинуть Поти», - сказал В.ЮЩШЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что украинцам может понадобиться дополнительная эвакуация из зоны конфликта в Грузии, поэтому сегодня вылетает еще один борт, на котором украинцы, изъявившие желание могут быть эвакуированы завтра.

В.ЮЩЕНКО отметил, что готов вывезти часть украинских граждан на президентском самолете. «Я готов на президентском самолете вывезти часть украинской громады, которая хочет вернуться домой в Украину», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также назвал блестящей работу украинских дипломатов по эвакуации украинских граждан из зоны военного конфликта и обеспечению их безопасности.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО только что вылетет с рабочим визитом в Тбилиси (Республика Грузия). Цель визита - предоставление поддержки Грузии, а также содействие в достижении урегулирования конфликта.