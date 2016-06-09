В Украину прибыл новый посол Китая

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица принял копии верительных грамот нового посла.

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Кислица поздравил посла с началом дипломатической миссии в Украине и выразил уверенность, что украинско-китайское сотрудничество и в дальнейшем будет развиваться по восходящей.

Собеседники обсудили современное состояние и перспективы двусторонних отношений, выразили готовность поддерживать динамику политического диалога и углублять взаимодействие в сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны согласились с необходимостью продолжения сотрудничества в рамках ООН, в том числе по актуальным вопросам повестки дня Совета безопасности, в котором Украина является непостоянным членом.

Ранее должность посла Китая в Украине занимал Чжан Сиюнь.