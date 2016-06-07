В "ДНР" заявили о готовности вести переговоры с Савченко и идти на "политические решения"

Об этом заявил во вторник журналистам так называемый полпред "ДНР" в контактной группе Денис Пушилин, передает РИА "Новости".

"Очень странно, что именно у Савченко возникли такие мысли, что нужен диалог, необходимо разговаривать с Донбассом, стрелять бесполезно и все остальное. Поэтому, если у Савченко будут необходимые полномочия, мы готовы с ней разговаривать", - сказал Пушилин.

По его мнению, для изменения ситуации необходимо политическое решение. "На самом деле, мы действительно уже видим, иногда не хватает просто политического решения. Если эти политические решения будут достигнуты даже с Савченко и если она будет уполномочена, и если мы уже на уровне юристов сможем принимать какие-то решения в политической подгруппе, то это будет здорово – это будет уже продвижение", - подчеркнул Пушилин.

Ранее Савченко предложила выйти на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР". Она заявила, что готова лично вести с ними диалог.