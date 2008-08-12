Ющенко полетит в Тбилиси
08:18, 12 августа 2008Политика
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Лидеры 5-ти стран выразят поддержку
Лидеры прибалтийских стран, а также Польши и Украины прибудут сегодня в грузинскую столицу в знак солидарности с Михаилом Саакашвили. Как сообщает пресс-служба президента Литвы Валдаса Адамкуса, он приедет в Тбилиси вместе со своим польским коллегой Лехом Качиньским, украинским Виктором Ющенко, а также главами правительств Латвии Иваром Годманисом и Эстонии Андрусом Ансипом, чтобы выразить свою поддержку грузинскому народу и демократически избранному президенту Саакашвили, передает Немецкая волна.
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