Сюмар в Лисичанске наградила грамотами телеканал "Акцент", который агитировал за Мозгового и войну с "фашистами" (видео)

Этот канал весной и летом 2014 года агитировал людей вступать в "народное ополчение" и транслировал пропаганду о "фашистах" и "братьях славянах".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем блоге.

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Полное видео мероприятия выложено в сеть. На 1:55 Виктория Сюмар начинает вручать грамоты и благодарит директора ТРК «Акцент».

На 2:04:50 Виктория Сюмар отдает благодарность сотруднику ТРК «Акцент» Ольге Яцык.

Реакция сидящих в зале журналистов красноречива - присутствующие начинают возмущенно выкрикивать «Ганьба!».

"Да здравствует политическая коррупция!", "Они террористов принимали, а вы их тут награждаете!".

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Виктория Сюмар в ответ на это говорит, что списки ей предоставила областная администрация, после чего передает слово журналистке.

"Сегодня было много слов - хороших и плохих, но вот что я вам скажу: (...) всегда доверяйте только фактам, не слушайте слухи никогда, и не делайте преждевременных виводов. Потому всем нам я желаю только мира и всего лучшего", - отметила журналистка на украинском языке.

При этом Казанский приводит пример сюжета, изготовленного наградженным репортером Ольгой Яцык, который можно найти в публичном доступе.

"Даже после освобождения Лисичанска от бандформирований Алексея Мозгового, ТРК «Акцент» продолжал выпускать тенденциозные сюжеты, направленные против украинской громады города. В этом сюжете Яцык в негативном свете изображает участников акции, требовавших от Лисичанского горсовета признать Россию страной агрессором. Вот за такую «журналистику» сегодня в Украине выдают благодарственные грамоты…", - пишет Казанский.

Он отмечает, что в открытом доступе сегодня можно найти множество доказательств того, что канал «Акцент» пиарил сепаратистов и предоставлял им эфир весной и летом 2014 года.

"Что интересно, перечисленные сюжеты даже не были удалены с канала ТРК в ютубе и сегодня все их можно посмотреть", - отмечает блогер.