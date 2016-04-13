Сюмар: коалиция согласовала кандидатуру Парубия на должность спикера Рады, Геращенко - первого вице-спикера

Об этом сообщила заместитель лидера фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар в комментарии журналистам после заседания фракций коалиции.

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Кроме этого, Виктория Сюмар, отвечая на вопрос УНИАН, будет ли вноситься кандидатура на должность заместителя председателя ВР, ответила: “Эта должность всегда была за оппозицией. И мы не видим сейчас необходимости менять подходы к формированию каких-то парламентских портфелей”.

По ее словам, решение принималось исключительно “по поводу премьер-министра, составу правительства и составу парламентского президиума, где будут вакантные места в связи с тем, что Гройсман, я надеюсь, будет проголосован на должность премьер-министра”.