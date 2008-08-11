ВО «Свобода»: Россия поступит с Украиной как с Грузией

Всеукраинское объединение «Свобода» требует от украинской власти высказать четкую позицию относительно агрессивной политики России против Грузии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политисполкома ВО «Свобода».

«Свобода» осуждает российскую агрессию в отношении Грузии и рассматривает ее как угрожающую для безопасности Украины. Произошло то, о чем «Свобода» неоднократно предупреждала: Кремль реализует стратегический план, целью которого является повторная оккупация государств, которые 17 лет назад завоевали независимость от Москвы», - отмечается в заявлении.

Члены «Свободы» считают, что война, которая началась «возле наших границ, непосредственно задевает интересы Украины – как политические, так и экономические».

«Военная агрессия России в отношении Грузии, которая происходит при молчаливом согласии и фактически попустительстве Запада, является предупреждением для Украины. Эта безнаказанная демонстрация силы является фактором давления на Украину. Подобный сценарий агрессии может быть применен Россией и в отношении Украины: поддержка деятельности пророссийских сил, провокация сепаратизма, информационная война, энергетический шантаж, присутствие российских военных баз на территории Украины, предоставление российских паспортов гражданам Украины с целью дальнейшей их «защиты»», - убеждены в ВО «Свобода».

Кроме того, по убеждению членов партии, нападение на Грузию является ударом по самостоятельной международной экономической политике Украины. «Россия методически уничтожает единственный успешный геоэкономический проект, лидером которого является Украина – ГУАМ. Россия добилась, что из соглашения вышел Узбекистан, а сегодня напала на Грузию. В результате военных действий Азербайджан прекратил поставки нефти через Грузию, а ЧФ РФ блокировал порт Поти. Это делает невозможным стратегически важное функционирование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме», - отмечается в заявлении.

Также «Свобода» констатирует обострение ситуации с Черноморским флотом в Крыму: «Россия демонстрирует полное игнорирование условий Большого договора, согласно которому ЧФ РФ обязан согласовывать любое передвижение кораблей с Украиной».

Учитывая опасность, сложившуюся для нашего государства, ВО «Свобода» среди прочего требует от украинской власти созвать Совет национальной безопасности и обороны для немедленной выработки позиции относительно агрессивной политики России.

Также «Свобода» требует обратиться в Совет Безопасности ООН за поддержкой позиции прекращения вооруженного конфликта и предложить украинский миротворческий контингент для урегулирования конфликта. Инициировать созыв ГУАМ с целью выработки общей позиции по этому вопросу.

Кроме того, «Свобода» считает, что необходимо внести изменения в Конституцию Украины, которыми изменить статус Крымской автономии на областной, а также отменить специальный статус города Севастополя.

Также «Свобода» убеждена, что Украина должна в одностороннем порядке завершить процесс делимитации и демаркации украинско-российской границы, привести в состояние повышенной боевой готовности свои пограничные войска и не допустить возвращения кораблей ЧФ РФ в бухты Севастополя, которые вышли с «карательной экспедицией» против Грузии.

ВО «Свобода» требует от украинской власти разорвать Большой договор с РФ «на основании его постоянного нарушения российской стороной», выйти из Содружества независимых Государств и Единого экономического пространства.

Всеукраинское объединение «Свобода» отмечает, что гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины могут исключительно украинские Вооруженные силы, возвращение ядерного статуса нашему государству, в противовес бумажным «гарантиям».