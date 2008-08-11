В Грузии нет ни одного украинского военного, кроме двух наблюдателей
По состоянию на 11 августа
По состоянию на 11 августа на территории Грузии не осталось ни одного военнослужащего Вооруженных Сил Украины, кроме военных наблюдателей Миссии ООН в этой стране.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
На территории Грузии остались только два из пяти военных наблюдателей Миссии ООН в этой стране. Остальные трое находятся в плановых отпусках на территории Украины, говорится в сообщении.
*** На основании указа Президента Украины от 07.08.01 № 595/2001 и постановления Кабинета министров от 16.11.01 №1489 5 военнослужащих ВСУ выполняют задачи в составе Миссии ООН в Грузии как военные наблюдатели.
Миссия ООН в Грузии учреждена в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН от 24.08.93 № 858 (1993) для проверки выполнения Соглашения о прекращении огня, подписанного 27.07.93 правительством Грузии и абхазскими правительственными чиновниками в Грузии. Санкционированная численность составляла 88 военных наблюдателей. Из-за возобновления боевых действий в Абхазии принятый мандат утратил свою силу. После подписания в мае 1994 года грузинской и абхазской сторонами Соглашения о прекращении огня и разъединения сил, Совет безопасности ООН в своей Резолюции от 27.07.94 № 937 санкционировал увеличение численности Миссии до 136 военных наблюдателей и принял новый мандат Миссии, который возобновляется каждые полгода.
Основными задачами Миссии являются:
наблюдение и контроль за выполнением грузинской и абхазской сторонами Соглашения о прекращении огня и разъединения сил;
наблюдение за деятельностью миротворческих сил;
контроль зоны безопасности;
наблюдение за районами хранения тяжелого вооружения.