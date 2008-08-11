В Грузии нет ни одного украинского военного, кроме двух наблюдателей

По состоянию на 11 августа на территории Грузии не осталось ни одного военнослужащего Вооруженных Сил Украины, кроме военных наблюдателей Миссии ООН в этой стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

На территории Грузии остались только два из пяти военных наблюдателей Миссии ООН в этой стране. Остальные трое находятся в плановых отпусках на территории Украины, говорится в сообщении.

*** На основании указа Президента Украины от 07.08.01 № 595/2001 и постановления Кабинета министров от 16.11.01 №1489 5 военнослужащих ВСУ выполняют задачи в составе Миссии ООН в Грузии как военные наблюдатели.

Миссия ООН в Грузии учреждена в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН от 24.08.93 № 858 (1993) для проверки выполнения Соглашения о прекращении огня, подписанного 27.07.93 правительством Грузии и абхазскими правительственными чиновниками в Грузии. Санкционированная численность составляла 88 военных наблюдателей. Из-за возобновления боевых действий в Абхазии принятый мандат утратил свою силу. После подписания в мае 1994 года грузинской и абхазской сторонами Соглашения о прекращении огня и разъединения сил, Совет безопасности ООН в своей Резолюции от 27.07.94 № 937 санкционировал увеличение численности Миссии до 136 военных наблюдателей и принял новый мандат Миссии, который возобновляется каждые полгода.

Основными задачами Миссии являются:

наблюдение и контроль за выполнением грузинской и абхазской сторонами Соглашения о прекращении огня и разъединения сил;

наблюдение за деятельностью миротворческих сил;

контроль зоны безопасности;

наблюдение за районами хранения тяжелого вооружения.