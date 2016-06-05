Российский оппозиционер объяснил, почему Украине надо выходить из переговоров с РФ по Донбассу

Об этом Боровой написал в своей статье для "Апострофа".

"Продолжать эту комедию и шутовство нельзя. Путин и откровенные бандиты начинают требовать от украинской власти признания их как политической силы. В этих условиях нужно сделать только одно - выходить из этого переговорного процесса. Несмотря даже на возможное давление со стороны Штатов и ЕС", - считает российский политик.

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По его мнению, Украина пошла на переговоры с Россией и боевиками Донбасса (так называемый Минск-1) в тот период, когда украинская армия была небоеспособной, а также у нашей страны отсутствовала национально ориентированная дипломатия. Однако, как пишет Боровой, сейчас все изменилось.

"Надо заявлять о том, что: во-первых, с террористами никакие переговоры невозможны, кроме переговоров об освобождении заложников; во-вторых, все достигнутые, зафиксированные соглашения теряют всякую силу, потому что в результате этого процесса, который проходит после "Минска-1" и "Минска-2", весь мир убедился в том, что это не сторона переговоров", - добавил лидер партии "Западный выбор".

Он считает, что боевики на Донбассе являются такими же террористами, как те, которые захватывают торговые центры и самолеты.

"Только в случае с Украиной они требуют изменить Конституцию страны. Это абсурд - пытаться освободить страну такой ценой. Это предательство интересов своего государства", - добавил российский политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не может реализовать Минские соглашения, и увязывать их выполнение с санкциями абсурдно.