Вице-президент США: российская агрессия не должна быть безнаказанной

Вице-президент США Дик Чейни, находящийся в Пекине, позвонил президенту Грузии Михаилу Саакашвили, чтобы выразить поддержку в конфликте с Россией. "Российская агрессия не должна оставаться безнаказанной", - цитирует Associated Press Д.Чейни по распространенному администрацией Белого дома заявлению.

Д.Чейни также выразил "солидарность с демократическим правительством Грузии перед лицом угрозы ее суверенитету и территориальной целостности".

По словам американского вице-президента, если "агрессия России продолжится, это будет иметь серьезные последствия для отношений как с США, так и с другими представителями мирового сообщества".