Генпрокуратура открыла уголовное дело против нардепа из БПП

Об этом говорится в ответе ГПУ на обращение народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука в Facebook обнародовал нардеп Андрей Лозовой.

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Согласно документу, дело открыто по признакам уголовных нарушений, предусмотренных ч.2 ст. 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), и ч.2 ст. 161 УК (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

"Речь идет о продвижении Гончаренко идей "русского мира" в Одессе, встречи с кураторами из ФСБ и подрывной антиукраинской деятельности в целом", - написал Лозовой.

Ответ ГПУ датирован первым июня. Документ подписал заместитель генпрокурора Юрий Севрук, который 3 июня ушел в отставку.

В свою очередь Гончаренко в блоге на "Украинской правде" отвергает обвинения и говорит, что готов к проверке.

"Что касается меня. Готов к проверке вплоть до измерения уровня ваты в моей крови. "Продвижение "русского мира" – это, видимо, когда я защищал Украину 2 мая 2014 года в Одессе в центре и возле Дома профсоюзов. "Встреча с кураторами ФСБ" – это, видимо, когда опричники Путина меня арестовали на марше памяти Немцова в Москве, на котором я шел с портретом Надежды Савченко в руках. Мои "кураторы" еще и избили меня, видимо, для отвода глаз. А посягательство на территориальную целостность Украины – это, видимо, когда я в день "референдума" в Крыму прорвался на участок, где голосовал Аксенов, с украинским флагом в руках. Вообще, быть объектом депутатского обращения Мосийчука – это честь, и это уже абсолютно серьезно. Круче – только если бы он сделал депутатский запрос. Просто у него это дороже. Вся эта мини-история – просто современная украинская классика", – утверждает Гончаренко.