Гройсман не исключает вероятности закупки газа у российского "Газпрома" - Reuters
11:27, 04 июня 2016Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает вероятность того, что Украина вернется к прямой закупки газа у российского монополиста - компании "Газпром".
Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
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"Гройсман не исключает полностью закупки у российского "Газпрома", говоря, что его правительство примет политическое решение, если "Газпром" сделает правильное предложение", - пишет британское информагентство в материале о главе украинского правительства.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Украина прекратила закупку российского газа. Импорт голубого топлива происходит по реверсной схеме из Европы.
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