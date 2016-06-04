Гройсман не исключает вероятности закупки газа у российского "Газпрома" - Reuters

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

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"Гройсман не исключает полностью закупки у российского "Газпрома", говоря, что его правительство примет политическое решение, если "Газпром" сделает правильное предложение", - пишет британское информагентство в материале о главе украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Украина прекратила закупку российского газа. Импорт голубого топлива происходит по реверсной схеме из Европы.