Комитет Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о Силах спецопераций - нардеп

Как говорится в сообщении на сайте партии Солидарность "Блок Петра Порошенко" (БПП), об этом сообщила народный депутат фракции БПП, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

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"Это отвечает современным вызовам гибридной войны и современных военных конфликтов, в которых ставка делается на оперативность, мобильность, а также действия, которые планируются и осуществляются на опережение внешних угроз", – подчеркнула парламентарий.

Ирина Фриз также подчеркнула, что законопроект возвращает функционирование Объединенного оперативного командования, как органа оперативного планирования и управления.

"Опыт других стран Североатлантического Альянса свидетельствует о том, что институт Генерального штаба непосредственно не осуществляет управление боевыми подразделениями. Сегодня мы приводим к норме требования и стандарты НАТО, которые уже заложены в Оборонном бюллетене, Военной доктрине с действующим законодательством в сфере обороны", – сообщила народный депутат.

Также Ирина Фриз выразила убеждение в быстром прохождении законопроекта в сессионном зале.