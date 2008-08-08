Украина призывает Россию вывести войска с территории Грузии

Украина призывает Российскую Федерацию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, вывести войска с территории Грузии. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

“В Украине с тревогой воспринимают сообщения о переходе конфликта в Южной Осетии (Грузия) в новую фазу с привлечением военного потенциала третьей стороны, - отмечается в документе. - К сожалению, информация, поступающая с места событий, свидетельствует, что Российская Федерация, которая долгое время играла роль посредника в урегулировании, постепенно становится непосредственным участником конфликта. МИД Украины считает, что такое развитие событий может еще больше заострить ситуацию, расширить географию конфликта и превратить его в региональный с непредсказуемыми последствиями”.

“Украина призывает Российскую Федерацию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, вывести войска с территории Грузии, обнаруживать сдержанность в своих действиях и осуществить необходимое влияние на сепаратистский режим Цхинвали с целью возвращения его представителей за стол переговоров. Залогом успеха таких переговоров должно стать немедленное прекращение боевых действий, безоговорочное подтверждение российской стороной суверенитета и территориальной целостности Грузии, преданность принципам добрососедства, неприменения силы и мирного решения споров”, - отмечается в заявлении МИД.

Украина, выражая глубокую обеспокоенность ситуацией в зоне конфликта, рассматривает пути ее урегулирования через использование возможностей посредничества, добрых услуг, международных организаций, отдельных государств. Со своей стороны, Украина готова сделать свой взнос в такие усилия, отмечается в документе.