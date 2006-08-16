Янукович и Фрадков вместе проверяли, дейстительно ли в Сочи темные ночи
10:03, 16 августа 2006Политика
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Шестеро президентов удивилось
В Сочи проходит саммит президентов стран, входящих в ЕврАзЭС.
Российская газета "Коммерсант" пишет, что после ужина, прогуливаясь по набережной резиденции, шестеро президентов в ночи наткнулись на проходящих мимо премьеров Украины и России Виктора Януковича и Михаила Фрадкова. Всем им стоило, видимо, больших творческих усилий удивиться этой приятной неожиданности. «Ба, а вас-то как сюда занесло?!» – казалось, было написано на лицах участников происходящего.
Хотя, наверное, после хорошего ужина могло и просто померещиться в темноте.
Обком со ссылкой на КоммерсантЪ
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