Янукович и Фрадков вместе проверяли, дейстительно ли в Сочи темные ночи

В Сочи проходит саммит президентов стран, входящих в ЕврАзЭС.

Российская газета "Коммерсант" пишет, что после ужина, прогуливаясь по набережной резиденции, шестеро президентов в ночи наткнулись на проходящих мимо премьеров Украины и России Виктора Януковича и Михаила Фрадкова. Всем им стоило, видимо, больших творческих усилий удивиться этой приятной неожиданности. «Ба, а вас-то как сюда занесло?!» – казалось, было написано на лицах участников происходящего.

Хотя, наверное, после хорошего ужина могло и просто померещиться в темноте.

Обком со ссылкой на КоммерсантЪ