Чем Путин угощал гостей в Сочи (меню ужина)

В меню саммитовского ужина кроме салата из лобстера, запеченного инжира с домашним сыром, филе морского черта под анисовым соусом, мраморной говядины под соусом «каберне совиньон», мусса с фруктовым сорбетом значилось вино Mouton-Cadet Baron Philippe de Rothschield 2004 года и Chateau Blayac Medoc 2003 года.

Обком со ссылкой на КоммерсантЪ