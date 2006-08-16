Чем Путин угощал гостей в Сочи (меню ужина)
10:00, 16 августа 2006Разное
807
Информация газеты "КоммерсантЪ"
В меню саммитовского ужина кроме салата из лобстера, запеченного инжира с домашним сыром, филе морского черта под анисовым соусом, мраморной говядины под соусом «каберне совиньон», мусса с фруктовым сорбетом значилось вино Mouton-Cadet Baron Philippe de Rothschield 2004 года и Chateau Blayac Medoc 2003 года.
Обком со ссылкой на КоммерсантЪ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter