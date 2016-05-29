У Порошенко заявили, что он доволен работой всего волонтерского десанта Минобороны и своего советника Бирюкова

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в комментарии УНИАН.

"Юрий Бирюков остается советником президента Украины. Президент доволен его работой, как и всего волонтерского десанта в Министерстве обороны", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко в августе 2014 года назначил волонтера организации "Крылья Феникса" Бирюкова своим советником. 28 апреля 2016 года президент уволил Бирюкова с занимаемой должности и назначил его советником вне штата.

Напомним, 28 мая народный депутат от «Народного фронта» Татьяна Чорновол и депутат от "БПП" Иван Винник во время брифинга в Верховной Раде выступили с критикой деятельности волонтерского десанта в Минобороны.

В частности, Чорновол заявила, что "до сих пор приходится бороться с коррупционными схемами мародерского десанта, так я его называю. Хотя заместитель министра обороны Гусев – представитель как раз этого мародерского десанта, представитель Бирюкова, и был уволен из Минобороны, но, к сожалению, коррупционные схемы, созданные ими, продолжают действовать, и нам приходится с ними бороться".