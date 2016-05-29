Докладчик Европарламента по безвизовому режиму с Украиной: нужна серьезная работа, чтобы ЕП дал "сильный сигнал"

Об этом говорится в комментарии Габриэль агентству УНИАН.

"Как докладчики, мы всегда стремимся к тому, чтобы наши отчеты во время голосования получили как можно большую поддержку. Именно поэтому необходимо рассмотрение всех требований, и должна быть проделана серьезная работа, чтобы убедиться, что Европейский парламент может дать сильный сигнал в пользу либерализации визового режима с Украиной и в пользу украинцев, без каких-либо сомнений или иного мнения, которые могли бы ослабить такое важное решение", - заявила докладчик.

При этом Габриэль заметила, что работа будет сделана должным образом, без каких-либо ненужных задержек и учитывая интересы граждан как Европы, так и Украины, которые первыми получат преимущества освобождение от виз".

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"Украина давно идет по европейскому пути. Мы здесь для того, чтобы это поддержать и поощрить. Освобождение от виз для граждан Украины является конкретным шагом в этом направлении", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 20 апреля Европейская комиссия приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство и передала эту инициативу Совету ЕС и Европарламенту для дальнейшего обсуждения и принятия решения.

В Европейском парламенте докладчиком по вопросу предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины назначили депутата Европейской народной партии (ЕНП) Марию Габриэль.