В профильном комитете Европарламента обсудили предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в рамках дискуссии, которая состоялась в четверг в Брюсселе в Европарламенте, представитель ЕК Гаэга Касильда выразила позицию Комиссии, что Украина выполнила все необходимые требования.

«Важно подчеркнуть прогресс, который сделала Украина с момента принятия шестого доклада в прошлом декабре. После этого были осуществлены дальнейшие мероприятия по выполнению требований. В дополнение Комиссия продолжает мониторить их выполнение», - подчеркнула она.

Докладчик по рассмотрению этого вопроса, депутат Мария Габриэль (группа европейских народников, Болгария) также начала свое выступление с того, что «констатировала прогресс, который сделала Украина». По ее убеждению, «это демонстрирует уважение к установленным критериям для того, чтобы граждане получили выгоду и смогли использовать это право».

Читайте такжеДокладчик по Болгарии в ЕП затормозила получения безвизового режима для Украины - СМИ

Она задала ряд вопросов, которые, по ее мнению, помогут ей подготовить доклад. В частности, ее интересовало количество биометрических паспортов, которое уже выдала украинская власть гражданам Украины, есть ли прогресс в вопросе борьбы с фальшивыми документами, каково сотрудничество между Европолом и Украины, насколько эффективно проводится борьба с коррупцией, и др.

«Вся эта информация будет полезной, чтобы сделать нашу работу», - подчеркнула Габриэль.

Михал Бони (европейские народники, Польша) заявил, что поддерживает все усилия, направленные на либерализацию визового режима для Украины.

«Это важно для нашей безопасности и с политической точки зрения ... Выполнение всех критериев, связанных с либерализацией визового режима, будут важным для украинцев и для социального климата. Это то, что будет поддерживать дальнейшие реформы», - считает он.

Читайте такжеВице-премьер по евроинтеграции: Будем настаивать на принятии решения по Украине до летнего перерыва

По словам председательствующего на заседании Питера Нидермюллера (группа социалистов, Венгрия), последующее обсуждение по этому вопросу состоится на одном из заседаний Комитета.

«Проект доклада будет представлен на одном из следующих заседаний Комитета, и можно будет провести дальнейшую дискуссию», - сказал он.

Очередное заседание Комитета запланировано на 30 мая.