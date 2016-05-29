Посол США призвал Авакова отреагировать на публикацию "Миротворцем" списка журналистов

«И эта неправительственная организация или что это – это ерунда. Нет даже дипломатических фраз, чтобы описать какой ущерб они нанесли профессиональным журналистам, работавшим на востоке Украины, иногда рискуя», – сказал Паййтт 27 мая во время выступления на Львовском медиафоруме-2016, текст выступления посольство обнародовало 28 мая, передает Радио Свобода.

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«Надеюсь, что Аваков и правительство четко осудят людей, кто поставил под удар профессиональных журналистов», – подчеркнул Джеффри Пайєтт.

Сайт «Миротворец» 24 мая обнародовал обновленный список журналистов, которые, как говорится в сообщении на сайте, «сотрудничают со страной-агрессором». В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны почтовые адреса на территории России и номера телефонов.