Всеми процессами в Украине управляют 10-12 человек – “Комментарии”

“ В Украине практически нет политиков, которых можно было бы считать самостоятельными. Все они так или иначе завязаны на 10-12 человек, которые реально управляют процессами в стране. К такому выводу приходят журналисты еженедельника “Комментарии” в специальном выпуске газеты «Серые кардиналы украинской власти». Спецвыпуск вышел в свет 7 августа.

“Украинская система строится так, что у нас не может выжить более или менее самостоятельный политик. Это касается не только чиновников, которые живут “по вертикали”, но и избранных градоначальников, секретарей горсоветов, председателей и заместителей председателей областных собраний” – высказал свое мнение в интервью УНИАН главный редактор еженедельника Вадим ДЕНИСЕНКО. - Свои выводы мы сделали на большом массиве открытой информации, почерпнутой из СМИ, публичных выступлений, интервью политиков и чиновников, официальных биографий, сообщений пресс-служб и других открытых источников информации. При этом мы привели список тех, кого мы включили в региональные элиты, проиллюстрировали схемы подчиненности, прямое или опосредованное влияние политиков разного уровня друг на друга и степень зависимости местных чиновников от политиков национального уровня. Эти схемы, как и сами данные о политиках, приводятся в журнале. В итоге, читатель видит, почему мы к примеру, считаем, что избранный киевлянами столичный мэр Леонид Черновецкий одновременно значительно зависит от главы президентского секретариата Виктора БАЛОГИ и лидера Партии Регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, или почему был возвращен в кресло сумского губернатора после внешне успешного губернаторства в Чернигове Николай ЛАВРИК».

« В каждом регионе мы проанализировали взаимное влияние на уровне губернаторов, их заместителей, руководителей и депутатов облсоветов, мэров и горсоветов. Это – несколько тысяч людей, и внимательный читатель сможет сравнить наши выводы со своими собственными, и с пониманием того, кто реально управляет Украиной», говорит Вадим ДЕНИСЕНКО.