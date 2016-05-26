К задержанным сегодня после обысков крымским татарам не пускают адвокатов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Тимур Османов, Хайсер Халилов и Артур Халтаєв, как и раньше, находятся в Центре "Э". К ним не допускают даже адвокатов, что является вопиющим нарушением законодательства", - сообщил Джелялов.

По его данным, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом заявляли, что пока что никакие следственные действия, кроме снятия отпечатков, не проводятся.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Эмиль Курбедінов сообщил, что в Алупке и Симферополе оккупанты проводят обыски в домах крымских татар. Он разместил на своей странице в Facebook видео обыска в Каменке.

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В свою очередь, журналист Шевкет Наматуллаєв в социальной сети сообщил следующее: "Обыск в доме Тимура Османова завершился. На данный момент он в сопровождении сотрудников силовых структур на собственной машино едет в Центр "Э" - центр по борьбе с экстремизмом на улицу Декабристов. Также обыски проводятся в домах его друзей - Хайсера и Артура, которые проживают в том же микрорайоне Симферополя".

Позже Джелялов сообщил, что обыски у крымских татар в Каменке (Симферополь) связаны якобы с борьбой с нелегальными мигрантами.

"По имеющейся информации, сегодняшние обыски в микрорайоне Каменка Симферополя проводились в рамках борьбы с нелегальными мигрантами. Якобы у Тимура Османова, Хайсера Халилова и Артура Халтаєва, которые ведут общее дело, могли работать нелегальные мигранты", - написал он.

По данным Джелялова, это дело административное и, в крайнем случае, грозит серьезными штрафами.

"Подобные обыски могут проходить в заведениях питания и гостиницах", - отметил представитель Меджлиса.