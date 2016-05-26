МИД снова призвал Россию прекратить репрессии крымских татар в оккупированном Крыму

Об этом в "Твиттере" сообщила спикер МИДа Марьяна Беца. "Конвейер политических репрессий в оккупированном Крыму. Требуем от РФ прекратить преследование крымских татар - коренного народа Крыма", - заявила пресс-секретарь МИДа.

"Призываем мировое сообщество продолжить политдавление на российские оккупационные власти во избежание повторения трагедии 1944 года", - добавила Беца.

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Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Эмиль Курбединов в Facebook написал, что в Алупке и Симферополе оккупанты проводят обыски в домах крымских татар.

В свою очередь журналист Шевкет Наматуллаев в Facebook сообщил, что обыск в доме Тимура Османова в Симферополе закончился, и он в сопровождении сотрудников силовых структур едет в центр по борьбе с экстремизмом. Также обыски проводятся в домах его друзей - Хайсера и Артура, которые проживают в том же микрорайоне Симферополя.