Семенюк пугает «Криворожсталь» тем, что на проверку придет не одна

Очередная проверка выполнения инвестиционных обязательств покупателем ОАО “Криворожсталь” состоится согласно плану-графику в сентябре этого года.

Об этом в интервью журналистам сегодня сообщила председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По словам руководителя ФГИУ, фонд предложит принять участие в проверке отдельным министерствам и ведомствам.

“Ажиотаж вокруг деятельности "АрселорМиттал Кривой Рог” очень большой, хотя, отмечу, и неоправданный. Поэтому Фонд пригласит коллег из других министерств для участия в этой проверке. Будет еще большая прозрачность. Нам скрывать нечего”, - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Руководитель ФГИУ подчеркнула, что со стороны Фонда относительно "АрселорМиттал Кривой Рог" сегодня идет работа исключительно в рамках законодательства, и фонд сообщает и инвестору, и общественности о каждом своем шаге.

“Прячась за чьими-то спинами и общаясь через средства массовой информации, тем более выбрасывая неправдивую информацию, никто не сможет наладить конструктивный диалог. Фонд хочет именно такого диалога в отношениях с инвестором "Криворожстали", причем точно так же, как с каким-либо другим инвестором, – отметила глава ФГИУ. – Иначе я, например, не отзывалась бы на предложение генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Жана ЖУЕ провести переговоры. 25 июля у нас была встреча, причем при участии средств массовой информации. Я еще раз, уже генеральному директору, официально изложила все наши претензии. Кстати, каких-либо официальных возражений я не услышала, как и не получила каких-либо документов, которые опровергали бы выводы ФГИУ”.

В то же время глава ФГИУ отметила, что комментарии руководства предприятия в СМИ, если они отвечают действительности, никоим образом не свидетельствуют об их желании наладить конструктивный диалог.

“Если эти комментарии настоящие, то меня это откровенно удивляет. Если официальные лица стремятся решать вопрос по-деловому, они не будут прибегать к откровенной лжи, – заявила глава ФГИУ. – Больше всего меня удивила информация о том, что руководство предприятия не получало актов фонда с выводами комиссии, проводившей проверку. Но под самим актом стоят подписи гендиректора и представителя инвестора, и стоят печати предприятия. Выходит, гендиректор не знает, под чем подписывается? Я уже не говорю о том, что на предприятие пошли все документы с заседания спорной комиссии с окончательными выводами”.

Также глава ФГИУ отметила, что ее удивляет позиция руководства профсоюза предприятия: “Еще после предыдущей проверки руководство профсоюза вело себя совсем иначе, обвиняя инвестора в беспощадной эксплуатации трудового коллектива, и это все записано на видео- и аудиопленку. Еще в апреле этого года Фонд государственного имущества получил от профсоюзного комитета ОАО “АрселорМиттал Кривой Рог” очередной ящик с обращениями работников предприятия, в которых они просили председателя фонда разобраться в частности с вопросами выплаты заработной платы и создания удовлетворительных условий труда. И этих обращений было 1031 и еще одно коллективное. А теперь профсоюзный лидер резко стал на защиту инвестора, в то время, когда не соблюдаются экологические нормы и работники недополучили миллионы гривен на улучшение социально-бытовых условий”.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 14 июля заявил, что послал письмо Кабинету министров Украины с информацией о невыполнении покупателем пакета акций ОАО “Криворожсталь” условий договора купли-продажи и сообщил о необходимости выделения около 72,7 млн. грн. для осуществления судопроизводства для расторжения этого договора.

По данным ФГИУ, актом проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ОАО “Криворожсталь” в 2007 году, проведенной фондом 24-28 марта 2008 года, зафиксировано невыполнение владельцем “АрселорМиттал Кривой Рог” 4 инвестиционных обязательств.

Между тем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО послал письмо на имя председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, в котором просит Фонд государственного имущества рассмотреть возможность проведения перепроверки выполнения компанией ArcelorMittal инвестиционных обязательств, поскольку считает, что расторжение договора может привести к утрате доверия инвесторов к Украине.