Порошенко призывает Португалию поддержать направление вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко призывает Португалию поддержать направление вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.
Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Португальской Республики Антониу Луишем Сантушем да Кошта сегодня в Стамбуле, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«При обсуждении текущей ситуации на Донбассе президент Украины привлек внимание собеседника к продолжающимся нарушениям Минских договоренностей российской стороной. Он призвал португальскую сторону поддержать направление вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс», - говорится в сообщении.
Также глава Украинского государства выразил благодарность португальскому правительству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках ЕС и международных организаций.
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Кроме того, Порошенко выразил убеждение, что многочисленная украинская община Португалии и в дальнейшем будет важным фактором дружественных отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что ожидаемое в ближайшее время введение безвизового режима ЕС для граждан Украины станет очередным шагом к укреплению межчеловеческих контактов Украины и Португалии.
Собеседники также отметили большие возможности для усиления сотрудничества между двумя странами, в частности в экономической сфере, отмечается в сообщении.