Порошенко призывает Португалию поддержать направление вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Португальской Республики Антониу Луишем Сантушем да Кошта сегодня в Стамбуле, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«При обсуждении текущей ситуации на Донбассе президент Украины привлек внимание собеседника к продолжающимся нарушениям Минских договоренностей российской стороной. Он призвал португальскую сторону поддержать направление вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс», - говорится в сообщении.

Также глава Украинского государства выразил благодарность португальскому правительству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках ЕС и международных организаций.

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Кроме того, Порошенко выразил убеждение, что многочисленная украинская община Португалии и в дальнейшем будет важным фактором дружественных отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что ожидаемое в ближайшее время введение безвизового режима ЕС для граждан Украины станет очередным шагом к укреплению межчеловеческих контактов Украины и Португалии.

Собеседники также отметили большие возможности для усиления сотрудничества между двумя странами, в частности в экономической сфере, отмечается в сообщении.