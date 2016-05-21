Порошенко призвал Германию быстрее рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе вооруженной полицейской миссии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте такжеОБСЕ рассматривает возможность введения вооруженной миссии на Донбасс и готова сотрудничать с "народной полицией" - генсек«Собеседники констатировали, что, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня накануне Пасхи, ситуация с безопасностью на Донбассе продолжает оставаться сложной», - говорится в сообщении.

В этом контексте президент Украины подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня со стороны боевиков и допуска наблюдателей миссии ОБСЕ ко всем участкам границы для прекращения поставки российского оружия на временно оккупированную часть Донбасса.

«Собеседники согласились, что главным условием для продолжения политического урегулирования ситуации является безопасность», - отмечают в пресс-службе главы государства.

Президент Украины в этом контексте подчеркнул важность развертывания на Донбассе вооруженной полицейской миссии. Глава государства обратился к Германии как председательствующей в ОБСЕ стране с просьбой ускорить разработку соответствующих предложений.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Порошенко, Меркель и Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

22 апреля президент Украины сообщил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

27 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер сообщил, что, председательствующая в ОБСЕ Германия попросила секретариат ОБСЕ разработать варианты для улучшения безопасности во время возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии в настоящее время речь не идет.

13 мая первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что решение о возможном размещении вооруженной миссии на Донбассе должно приниматься консенсусом всеми странами-членами ОБСЕ в Вене на заседании Постоянного совета организации.