Украина определила перечень критических точек на Донбассе для размещения вооруженной полицейской миссии - СМИ
Украинская сторона обозначила на карте 9 наиболее проблемных точек на границе, в непосредственной близости от которых должны дислоцироваться подразделения полицейской миссии ОБСЕ.
Издание ZN.UA приводит перечень основных требований, необходимых для проведения выборов в ОРДЛО.
Требования Киева выглядят так:
— соблюдение режима полного прекращения огня (то есть ни одного выстрела по всей линии разграничения), как минимум в течение месяца;
— полный доступ миссии ОБСЕ в любую точку ОРДЛО;
— круглосуточный мониторинг ОБСЕ неконтролируемого Киевом участка украинско-российской границы с помощью технических средств (Киев обозначил на карте 9 наиболее проблемных точек границы, в непосредственной близости к которым должны дислоцироваться подразделения ОБСЕ);
— полицейская миссия должна действовать на территории ОРДЛО до, во время и после выборов. Ее полномочия должны быть четко прописаны. Ее сфера деятельности не должна ограничиваться линией разграничения. Ее доступ в любую точку ОРДЛО должен быть гарантирован не только на время проведения возможных выборов;
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— все тяжелое вооружение и техника должны быть отведены в заранее определенные места и находиться там под постоянным контролем миссии. Сроки и условия вывода должны быть оговорены заранее. Места конечной передислокации (за пределами Украины);
— все внутренне перемещенные лица, ранее проживавшие на территории ОРДЛО, должны обладать активным и пассивным избирательным правом без ограничений;
— недопустима дискриминация украинских политических партий, желающих принять участие в выборах, и украинских СМИ, желающих их освещать;
— ключевая роль в организации и проведении выборов должна принадлежать ЦИК Украины;
— все нелегитимные органы на территории ОРДЛО после выборов должны быть отменены.
Ранее ZN.UA сообщало, что между участниками переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе продолжаются споры о численности будущего полицейского контингента для обеспечения безопасности проведения выборов в ОРДЛО.