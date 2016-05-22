Украина определила перечень критических точек на Донбассе для размещения вооруженной полицейской миссии - СМИ

Издание ZN.UA приводит перечень основных требований, необходимых для проведения выборов в ОРДЛО.

Требования Киева выглядят так:

— соблюдение режима полного прекращения огня (то есть ни одного выстрела по всей линии разграничения), как минимум в течение месяца;

— полный доступ миссии ОБСЕ в любую точку ОРДЛО;

— круглосуточный мониторинг ОБСЕ неконтролируемого Киевом участка украинско-российской границы с помощью технических средств (Киев обозначил на карте 9 наиболее проблемных точек границы, в непосредственной близости к которым должны дислоцироваться подразделения ОБСЕ);

— полицейская миссия должна действовать на территории ОРДЛО до, во время и после выборов. Ее полномочия должны быть четко прописаны. Ее сфера деятельности не должна ограничиваться линией разграничения. Ее доступ в любую точку ОРДЛО должен быть гарантирован не только на время проведения возможных выборов;

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— все тяжелое вооружение и техника должны быть отведены в заранее определенные места и находиться там под постоянным контролем миссии. Сроки и условия вывода должны быть оговорены заранее. Места конечной передислокации (за пределами Украины);

— все внутренне перемещенные лица, ранее проживавшие на территории ОРДЛО, должны обладать активным и пассивным избирательным правом без ограничений;

— недопустима дискриминация украинских политических партий, желающих принять участие в выборах, и украинских СМИ, желающих их освещать;

— ключевая роль в организации и проведении выборов должна принадлежать ЦИК Украины;

— все нелегитимные органы на территории ОРДЛО после выборов должны быть отменены.

Ранее ZN.UA сообщало, что между участниками переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе продолжаются споры о численности будущего полицейского контингента для обеспечения безопасности проведения выборов в ОРДЛО.