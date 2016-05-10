В Кремле назвали плачевной ситуацию с реализацией "Минска-2"

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается нормандского процесса, он является пока, скажем так, главной базой для поисков урегулирования кризиса в Украине, поэтому, конечно, работа нормандского процесса чрезвычайно важна, тем более что ситуация далека от того, чтобы быть, скажем так, многообещающей и продуктивной. Пока мы констатируем плачевную ситуацию в плане реализации минских договоренностей, под которыми стоят подписи «нормандской четверки», - заявил Песков

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Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивает, что размещение тяжелого вооружения в Донецке перед 9 мая нарушает Минские соглашения и несет угрозу местным жителям.