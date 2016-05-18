Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 1 июня - Сайдик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил по итогам сегодняшнего заседания группы в Минске.

Читайте такжеСпецпредставитель ОБСЕ заявил об отсутствии прогресса в вопросе обмена заложников на Донбассе

"(Состоится) 1 июня", - сказал Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ рассказал, что рабочая подгруппа по политическим вопросам в последние два дня продолжала детальные обсуждения модальностей проведения местных выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

"Обсуждение вопроса амнистии было отложено до следующего заседания", -сообщил Сайдик.

В то же время, рабочая подгруппа по экономическим вопросам продолжала обсуждать вопрос возобновления платежей за поставки воды.

"Мы надеемся, что поставки и стратегические вопросы будут решены в ближайшее время", - отметил он.

По словам Сайдика, рабочая подгруппа по экономическим вопросам также работала над проблемой осуществления координации ремонтных работ, восстановления разрушенной инфраструктуры, особенно электрических сетей, газопроводов и железнодорожных путей.