Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 1 июня - Сайдик
Следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 1 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил по итогам сегодняшнего заседания группы в Минске.
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"(Состоится) 1 июня", - сказал Сайдик.
Спецпредставитель ОБСЕ рассказал, что рабочая подгруппа по политическим вопросам в последние два дня продолжала детальные обсуждения модальностей проведения местных выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.
"Обсуждение вопроса амнистии было отложено до следующего заседания", -сообщил Сайдик.
В то же время, рабочая подгруппа по экономическим вопросам продолжала обсуждать вопрос возобновления платежей за поставки воды.
"Мы надеемся, что поставки и стратегические вопросы будут решены в ближайшее время", - отметил он.
По словам Сайдика, рабочая подгруппа по экономическим вопросам также работала над проблемой осуществления координации ремонтных работ, восстановления разрушенной инфраструктуры, особенно электрических сетей, газопроводов и железнодорожных путей.