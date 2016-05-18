Гройсман провел совещание с руководителями ведущих фармацевтических предприятий Украины

Как отмечается в пресс-релизе Ассоциации, производители лекарств представили премьер-министру потенциал национальной фармацевтической отрасли и задекларировали поддержку инициатив правительства по дерегуляции рынка медицинских препаратов Украины.

С целью повышения уровня доступности лекарств для населения фармпроизводители, которые сегодня совокупно обеспечивают почти 80% потребности в лекарствах предложили утвердить протоколы лечения, что позволит в ближайшее время выяснить реальную стоимость лечения по всем нозологиям и в дальнейшем приведет к снижению цен на медицинские препараты. Еще одним путем повышения доступности лекарств, по мнению фармацевтов, является внедрение референтных цен на медпрепараты. Оба пути были поддержаны всеми участниками совещания, отмечается в пресс-релизе Ассоциации.

Кроме того производители лекарств Украины обратили внимание премьер-министра на необходимость проведения публичного конкурса для выбора нового главы Государственной службы по лекарственным средствам по новой процедуре, предусмотренной недавно принятым Законом «О государственной службе», а также на необходимость утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами.

Среди других вопросов, которые были рассмотрены: зарегулированность процедур в патентном ведомстве при регистрации лекарственных средств, необходимость поддержки со стороны правительства принятия нового Закона Украины «О лекарственных средствах» вместо действующего, который был утвержден еще в 1995 году.

Завершая совещание, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил в ближайшие две недели провести расширенную встречу в Киеве при участии представителей национальной фармацевтической отрасли, общественности и медицинских работников, чтобы решить наиболее болезненные вопросы в сфере медицины и фармацевтики в пользу общества и государства.

Ранее стало известно, что Гройсман принял участие в церемонии открытия нового 8-ми этажного лабораторно-производственного комплекса «Интерхим» с логистическим центром и административной частью общей площадью 15 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составил 42 млн. евро.

В ходе официальной части церемонии Гройсман заявил, что намерен приложить максимум усилий для развития украинской фармацевтической отрасли.