США не снимут санкции против России, пока она не вернет Украине контроль над Крымом
США не снимут санкций против России, пока она не вернет Украине контроль над оккупированным полуостровом.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии спикера Посольства США в Украине Джонатана Лэлли по случаю годовщины депортации крымских татар.
"Мы вместе с крымскими татарами и всем народом Украины отмечаем грустную годовщину насильственной депортации более 230 тысяч татар с их Крымской родины в 1944 году", - отметил пресс-секретаря Посольства США.
Он подчеркнул, что теперь при российской оккупационной власти в Крыму крымские татары, как и раньше, подвергаются дискриминации и репрессиям. "С начала российской оккупации в 2014 году почти 10 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть полуостров. А те, кто остался, подвергаются притеснениям, в том числе неправомерным допросам, избиениям, произвольным арестам и обыскам полицией их домов и мечетей. Такое грубое нарушение прав должно прекратиться", - подчеркнул Лэлли.
По его словам, США особенно обеспокоены недавним арестом заместителя главы крымскотатарского Меджлиса Ильми Умерова.
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"Мы призываем Российскую Федерацию отменить решение относительно определения Меджлиса как "экстремистской" организации и снять запрет на деятельность этого демократического института, наложенный властью, которая де-факто осуществляет контроль над территорией Крыма", - заявил представитель Посольства США.
"Мы осуждаем оккупацию и аннексию Крыма Россией, которых мы не признаем, и призываем к их прекращению. Мы очень четко выражаем свою позицию России: наши санкции, введенные из-за Крыма, останутся в силе, пока Москва не вернет контроль над Крымом Украине", - подчеркнул Лэлли.
США также вновь подтверждают свою поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также решительную поддержку прав всех жителей Украины, в том числе и Крыма, подытожил он.