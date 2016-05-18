США не снимут санкции против России, пока она не вернет Украине контроль над Крымом

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии спикера Посольства США в Украине Джонатана Лэлли по случаю годовщины депортации крымских татар.

"Мы вместе с крымскими татарами и всем народом Украины отмечаем грустную годовщину насильственной депортации более 230 тысяч татар с их Крымской родины в 1944 году", - отметил пресс-секретаря Посольства США.

Он подчеркнул, что теперь при российской оккупационной власти в Крыму крымские татары, как и раньше, подвергаются дискриминации и репрессиям. "С начала российской оккупации в 2014 году почти 10 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть полуостров. А те, кто остался, подвергаются притеснениям, в том числе неправомерным допросам, избиениям, произвольным арестам и обыскам полицией их домов и мечетей. Такое грубое нарушение прав должно прекратиться", - подчеркнул Лэлли.

По его словам, США особенно обеспокоены недавним арестом заместителя главы крымскотатарского Меджлиса Ильми Умерова.

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"Мы призываем Российскую Федерацию отменить решение относительно определения Меджлиса как "экстремистской" организации и снять запрет на деятельность этого демократического института, наложенный властью, которая де-факто осуществляет контроль над территорией Крыма", - заявил представитель Посольства США.

"Мы осуждаем оккупацию и аннексию Крыма Россией, которых мы не признаем, и призываем к их прекращению. Мы очень четко выражаем свою позицию России: наши санкции, введенные из-за Крыма, останутся в силе, пока Москва не вернет контроль над Крымом Украине", - подчеркнул Лэлли.

США также вновь подтверждают свою поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также решительную поддержку прав всех жителей Украины, в том числе и Крыма, подытожил он.