Послы 13 стран призывают полицию и украинцев поддержать право ЛГБТ-сообщества на проведение Марша равенства

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине по случаю Международного дня против гомофобии и трансфобии, который отмечается 17 мая.

Послы Королевства Бельгии Люк Якобс, Канады Роман Ващук, Королевства Дания Кристиан Донс Кристенсен, Финляндии Юга Виртанен, Франции Изабель Дюмон, Германии Кристоф Вайль, Италии Фабрицио Романо, Королевства Нидерланды Кейс Кломпенхаувер, Королевства Норвегия Йон Элведал Фредриксен, Королевства Швеция Андреас фон Бекерат, Швейцарии Гийом Шойрер, Соединенного Королевства Джутит Гоф и США Джеффри Пайетт подтверждают свою приверженность защите прав человека и права граждан на мирные собрания.

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«Мы также признаем, что ценности терпимости и уважения к многообразию являются обязательными для открытых демократических обществ», - говорится в заявлении.

«Мы настоятельно призываем полицию и представителей местной власти Киева поддержать и защитить право лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и их сторонников для проведения Марша равенства, который запланирован на 12 июня 2016 года. Мы также просим, чтобы все украинцы уважали право своих сограждан на мирные собрания. Такой же призыв относится и к другим местам в Украине, где подобные мероприятия могут быть запланированы», - подчеркивается в заявлении.

Послы обращают внимание, что основная тема нынешнего Марша равенства - безопасность как право человека и обязанность государства.

В этой связи главы дипломатических миссий в Украине подчеркнули, что, принимая во внимание нападения на участников подобных мероприятий в течение последнего года, международное сообщество остается озабоченным по поводу безопасности украинцев, которые представляют LGBTI-сообщество, их друзей, семей и других лиц, которые являются защитниками терпимости и многообразия в Украине.

«Дипломатическое сообщество планирует наблюдать и присоединиться к маршу, который будет отображать нашу поддержку прав человека, и мы приглашаем представителей гражданского общества и бизнеса выразить их поддержку», - отмечается в заявлении.